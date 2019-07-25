Моряки с задержанного СБУ танкера прибыли в аэропорт Кишинева

Моряки с задержанного на Украине российского танкера приехали в аэропорт столицы Молдавии. Из Кишенева экипаж вылетит в Москву в 01.40 и прибудет в аэропорт Домодедово.

Как рассказал капитан судна Илья Дробянко, все моряки чувствуют себя хорошо. Он отметил, что при задержании сотрудники Службы безопасности Украины не применяли к ним силу.

Напомним, СБУ в четверг, 25 июля, задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. По их утверждению, раньше он якобы носил название NEYMA и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей во время инцидента в Керченском проливе.