Моряки с задержанного СБУ танкера прибыли в аэропорт Кишинева
Экипаж задержанного российского судна проходит регистрацию на рейс, который вылетит в 01.30 и приземлится в аэропорту Домодедово.
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Моряки с задержанного на Украине российского танкера приехали в аэропорт столицы Молдавии. Из Кишенева экипаж вылетит в Москву в 01.40 и прибудет в аэропорт Домодедово.
Как рассказал капитан судна Илья Дробянко, все моряки чувствуют себя хорошо. Он отметил, что при задержании сотрудники Службы безопасности Украины не применяли к ним силу.
Напомним, СБУ в четверг, 25 июля, задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. По их утверждению, раньше он якобы носил название NEYMA и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей во время инцидента в Керченском проливе.