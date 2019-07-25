В Норвегии призвали убивать «русских лососей»

Норвежские ученые и рыбаки пожаловались на нашествие горбуши, которую они назвали «русским лососем», потому что она может вытеснить норвежских представителей семейств.

«Убивайте их», - призвала профессор Университета Тромсе Эва Турстад.

По ее словам, «русский лосось» может стать проблемой для Норвегии, так как угрожает существованию местным видам рыб. Турстад пояснила, что горбуша живет два года, а все особи умирают после нареста. Это может привести к избытку гниющей рыбы в реках, что негативно скажется на последствиях для окружающей среды, пишет Dagbladet.

Более всего «пострадали от распространения российской горбуши» жители региона Финнмарк. Они назвали это российским «вторжением» и пытаются бороться с ним.

«Природоохранные органы страны должны заняться этим на национальном уровне и составить общий план по борьбе с этим явлением», - сказал глава Ассоциации охотников и рыболовов коммуны Сер-Варангер Рольф Колльстрем.

Рыбаки уже установили неподалеку от норвежско-российской границы ловушку на лосося. Ассоциация «напряженно следит» за развитием ситуации.