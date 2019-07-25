Госдума предложила ввести бесплатное высшее образование в ряде регионов РФ

В Госдуму внесли предложение о введении бесплатного высшего образования в российских регионах, граничащих с иностранными государствами. Кроме того, в данных вузах должна быть увеличена квота для русскоговорящих иностранцев. Такое предложение министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову направил заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

Как сказано в письме, выпускники школ, рассчитывая на получение качественного высшего образования и дальнейшее успешное трудоустройство, выбирают города с «сильными вузами». Для того, чтобы оплатить обучение, молодые люди их родители, как правило, тратят все имеющиеся у них сбережения, если не попадают в бюджетную квоту.

«Повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов поможет создание режима полностью бесплатного образования для студентов, проживающих в приграничных территориях», - цитирует текст письма Чернышова РИА Новости.

В таком случае, считает депутат, завершив учебу, выпускники вузов останутся работать в том же регионе, что будет препятствовать оттоку из него молодежи.

Политик также предлагает увеличить влияние на россиян, проживающих за рубежом, и русскоговорящих иностранцев, у которых в дальнейшем будет возможность занимать высокие посты в тех странах, где они проживают сейчас.

«В связи с этим нужно расширить для этой категории обучающихся квоту на образование. Их можно также включить в число "бюджетных" абитуриентов вузов, расположенных в приграничных территориях», - говорится в письме.

Все это, по замыслу депутата, на несколько лет привлечет в малые города новых жителей и улучшит инфраструктуру. А та молодежь, которая вернется после обучения домой, успеет впитать в себя ценности и культуру России, и будет нести их в массы, поднимая имидж нашей страны.