Ребенок уехал в «путешествие» по аэропорту на ленте для выдачи багажа: видео

Двухлетний малыш из любопытства забрался на ленту для выдачи багажа в аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте. Мальчика привлекли катающиеся на конвейере чемоданы, после чего он решил залезть на него сам и вскоре скрылся за резиновыми шторками.

Пока пропажу мальчика заметили и служащий аэропорта остановил движение конвейера, ребенок успел доехать на нем до закрытой зоны досмотра. Там маленького путешественника быстро «выловили» сотрудники таможенной службы.

Как сообщает RT, мальчик улизнул от своей мамы, пока она распечатывала посадочный талон. Ребенок получил травму руки и был доставлен в больницу.