Утомленные солнцем: рекордную жару в Европе показали из космоса

Аномальная жара, которая установилась в большинстве европейский стран, приближается к +40 градусам. К Нидерландам, Германии и Бельгии присоединилась снова Франция, в столице которой было зафиксировано +42,4 градуса. Это самая высокая отметка за всю историю наблюдений.

Европейское космическое агентство показало, как выглядят рекордные температуры из космоса. На сайте международной организации были опубликованы снимки, полученные с космического спутника зондирования Sentinel-3.

На анимации из фото видна температура Земли. Самые высокие температуры, отмеченные красным цветом, наблюдаются в Италии, Испании и Франции. Отмечается, что на изображении показано реальное количество энергии, излучаемое Землей, поэтому эта карта лучше отражает реальную температуру поверхности.

На Европу 25 июля обрушилась новая волна температурных рекордов. В Германии, к примеру, термометры показывали около 40 градусов тепла. В Нидерландах – рекорд тепла в этот день стал 41,7 градуса, в Бельгии – 40,2, во Франции – 40,6. Аномальная жара привела к закрытию атомных станций и спровоцировала лесные пожары. Также во многих стран резко возросли счета за электричество, поскольку европейцы активно пользуются кондиционерами и вентиляторами.