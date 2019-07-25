Мальчику из Украины дали регистрацию в РФ после вмешательства СМИ

Старший ребенок в многодетной семье гражданка Украины Татьяны Голубовской из-за бюрократических проблем остался без документов. 17-летний Роман вместе с мамой и двумя сестрами переехал в город Нерехту Костромской области из Львовской области Украины.

«Роме было необходимо хорошее образование, а во Львовской области почти нет русских школ. Учиться было негде, поэтому мы переехали в Россию», - объясняет женщина.

Когда встал вопрос получения паспорта Романом, ни Украина, ни Узбекистан, где он родился, не признали его своим гражданином. У него была лишь справка о рождении из ЗАГСа города Нукус Республики Узбекистан, где когда-то жила Голубовская.

Долгое время 39-летняя Татьяна пыталась легализовать в России себя и своих детей. В марте 2017 года была одобрена квота на получение ей и двумя ее несовершеннолетними дочерьми разрешения на временное проживание, но на сына Романа оформить документы также не удалось.

Оказавшись в замкнутом бюрократическом круге, Татьяна обратилась в проект «Не один на один». После запроса журналистов RT в ситуацию вмешался миграционный главк МВД, поручивший сотрудникам местного управления оказать содействие многодетной матери в оформлении бумаг.

В кратчайшие сроки женщина получила вид на жительство, а сыну сделали регистрацию и приняли его заявление с просьбой о разрешении на временное проживание.