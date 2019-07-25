Момент убийства женщины на глазах у детей в Подмосковье попал на видео

В Интернете опубликованы кадры с места кровавого убийства молодой женщины в подмосковном Раменском. Преступление было совершено 25 июля на детской площадке на Лесной улице. В момент трагедии она гуляла вместе со своей малолетней дочерью.

На записи видно, как мужчина подходит к женщине, спокойно сидящей на лавке, затем достает нож и начинает наносить ей удары. Тем временем на площадке играют дети, окружающие не сразу замечают, что происходит. От полученных ранений женщина умирает.

Расправившись с жертвой, злоумышленник покидает место преступления. По словам свидетелей, мужчина скрылся на белом автомобиле. Через какое-то время предполагаемого убийцу нашли в лесополосе, где он скрывался. В настоящее время он задержан.

Следователи допрашивают очевидцев и знакомых убитой. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство», сообщает пресс-службы ГУ МВД России.