В США на федеральном уровне вернули смертную казнь

В США на федеральном уровне возобновляют смертную казнь, которая действовала только в некоторых штатах на протяжении практически двадцати лет.

«Конгресс прямо санкционировал смертную казнь через законодательство, принятое представителями народа в обеих палатах Конгресса и подписанное президентом», - говорится на сайте Министерства юстиции США.

В сообщении отмечается, что смертная казнь будет применяться только против самых злостных преступников.