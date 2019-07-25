В США на федеральном уровне вернули смертную казнь
Смертную казнь возобновили по прошествии практически двух десятилетий.
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В США на федеральном уровне возобновляют смертную казнь, которая действовала только в некоторых штатах на протяжении практически двадцати лет.
«Конгресс прямо санкционировал смертную казнь через законодательство, принятое представителями народа в обеих палатах Конгресса и подписанное президентом», - говорится на сайте Министерства юстиции США.
В сообщении отмечается, что смертная казнь будет применяться только против самых злостных преступников.