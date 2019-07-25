На Украине возбудили дело после попытки нападения на Порошенко

Правоохранители Украины возбудили уголовное дело после попытки нападения на бывшего главу государства Петра Порошенко, которая была совершена 25 июля рядом со зданием Госбюро расследований страны.

«Полицейские зарегистрировали сведения о событии, а затем начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», - сообщается на сайте полиции Киева.

Напомним, ранее на капот экс-главы Украины прыгнул молодой человек, завязалась потасовка. В лицо нападавшим охрана Порошенко распылила слезоточивый газ. Потом в конфликт вмешались сотрудники полиции.