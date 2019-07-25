На Украине возбудили дело после попытки нападения на Порошенко
Инцидент произошел 25 июля после допроса бывшего президента Украины в Госбюро расследований страны.
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Правоохранители Украины возбудили уголовное дело после попытки нападения на бывшего главу государства Петра Порошенко, которая была совершена 25 июля рядом со зданием Госбюро расследований страны.
«Полицейские зарегистрировали сведения о событии, а затем начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», - сообщается на сайте полиции Киева.
Напомним, ранее на капот экс-главы Украины прыгнул молодой человек, завязалась потасовка. В лицо нападавшим охрана Порошенко распылила слезоточивый газ. Потом в конфликт вмешались сотрудники полиции.