Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Подмосковье

Полицейские задержали злоумышленника, который зверски зарезал 25-летнюю девушку на детской площадке в подмосковном Раменском. Стражи порядка оперативно поймали предполагаемого преступника в лесополосе, где он пытался скрыться от правосудия.

В ходе задержания подозреваемый в убийстве оказывал оперативникам активное сопротивление. Мотивы совершения преступления не известны.

Злодеяние было совершено сегодня, 25 июля. По предварительным данным, девушка вышла во двор вместе с маленькой дочкой. Через какое-то время рядом с детской площадкой остановился белый автомобиль.

Из машины вышел мужчина. Он подошел к женщине, достал нож и нанес ей около 20 ранений. Кровавое преступление было совершено на глазах у детей, игравших на площадке, в том числе ее малолетней дочери. Совершив убийство, мужчина сел в свой автомобиль и скрылся.

Полицейские обнаружили машину подозреваемого в городе Ногинске. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство», сообщает пресс-служба ГУ МВД России.