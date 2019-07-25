Барецкий заявил, что Микки Рурк снимется в «Брате-3»

Голливудская звезда Микки Рурк сыграет в третьей части культового фильма «Брат», которую собирается снять эпатажный шоумен и продюсер Стас Барецкий. Создатель картины заявил, что съемки пройдут в августе Екатеринбурге.

По словам создателя картины, артист исполнит роль криминального авторитета - герой Рурка будет «крышевать» игорный бизнес. Барецкий утверждает, что гонорар артиста составит 300 тысяч евро.

В проекте также будут сниматься звезды российского шоу-бизнеса: актеры Никита Джигурда, Алексей Панин, продюсер Бари Алибасов, певица Лолита Милявская и начинающий певец Денис Ребров.

Одну из ролей исполнит скандально известная Диана Шурыгина. По сюжету она будет дочерью Бари Алибасова, которого должна спасти от киллера. Известно, что в одной из постельных сцен Шурыгина снимется с молодым миллионером, которого сыграет Ребров, а в другой – с бандитом в исполнении Рурка. Лолита Милявская согласно сценарию исполнит роль хозяйки борделя, которая говорит с украинским акцентом.

Песню для фильма должен написать Сергей Шнуров, а российский боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик будет играть проповедника. Никите Джигурде достанется роль киллера.

Напомним, криминальная драма «Брат» режиссера Алексея Балабанова вышла на экраны в 1997 году. Главную роль в ней исполнил Сергей Бодров. Бодров и Балабанов получили гран-при фестиваля «Кинотавр» (1997) как лучший актер и лучший режиссер. В 2000 вышла вторая часть картины, которую также тепло встретили критики и зрители.