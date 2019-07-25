Боевики открыли огонь по Алеппо и провинции Хама в Сирии

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин.

За прошедшие сутки боевики открывали огонь по населенным пунктам Скальбия, Дар-Хардата провинции Хама, а также по кварталу Сейдула города Алеппо.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2169 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3498,3 тонны.

Продолжается возвращение беженцев в места проживания до начала боевых действий. Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечивается работа десяти пунктов пропуска.