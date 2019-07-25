МИД призвал КНДР освободить рыболовецкое судно с россиянами

Во время встречи заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова и временного поверенного в делах КНДР в России Чин Чжон Хёпа, которая прошла 25 июля, министерство иностранных дел призвало как можно решить вопрос с задержанным рыболовецким судном «Сянхайлинь-8». Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Кроме того, в ходе беседы обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

Напомним, что краболов «Сянхайлинь-8» задержали северо-корейские пограничники в середине июля, на его борту находились 17 человек, в том числе 15 россиян. Причиной задержания стало якобы незаконное пересечение границы так называемой зоны военного охранения.