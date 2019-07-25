МИД призвал КНДР освободить рыболовецкое судно с россиянами
Встреча заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова с временным поверенным в делах КНДР в РФ Чин Чжон Хёпом состоялась 25 июля.
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Во время встречи заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова и временного поверенного в делах КНДР в России Чин Чжон Хёпа, которая прошла 25 июля, министерство иностранных дел призвало как можно решить вопрос с задержанным рыболовецким судном «Сянхайлинь-8». Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Кроме того, в ходе беседы обсудили ситуацию на Корейском полуострове.
Напомним, что краболов «Сянхайлинь-8» задержали северо-корейские пограничники в середине июля, на его борту находились 17 человек, в том числе 15 россиян. Причиной задержания стало якобы незаконное пересечение границы так называемой зоны военного охранения.