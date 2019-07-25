Трамп пообщался с Зеленским: подробности диалога
Разговор между лидерами двух государств Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялся 25 июля.
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Президент США Дональд Трамп позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому 25 июля и поздравил «с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов», а также победой партии «Слуга Народа».
Кроме того, президент США подтвердил неизменную поддержку Украины и готовность американской стороны способствовать реализации масштабной программы реформ. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
«Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США», - говорится в сообщении.