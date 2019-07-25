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Самолеты китайских ВВС летят на «Авиадартс» в Рязань

Наталья Вальханская
22:05 25.07.2019
Экипажи ВВС Народно-освободительной армии Китая, участвующие в «АрМИ-2019», прибыли в Новосибирск для дозаправки.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Истребители, бомбардировщики и самолеты военно-транспортной авиации военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая прибыли на военный аэродром Толмачево.

По прибытию на военный аэродром китайские военнослужащие произвели техническое обслуживание самолетов, заправку и весь необходимый комплекс мероприятий по подготовке военной техники к дальнейшему следованию по маршруту. Направляются китайские летчики в Рязань для участия в Международном конкурсе «Авиадартс-2019».

В этом году команда ВВС НОАК выступает на истребителях J-10, бомбардировщиках JH-7A и военно-транспортных самолетах Y-9 и ИЛ-76.

«Команда ВВС НОАК шестой раз участвует в конкурсе по воздушной выучке летных экипажей. Перебазирование китайской команды происходит через аэродромы Новосибирска и Екатеринбурга на аэродром в город Рязань, где будет проведен конкурс. Китайские летчики - очень сильные и достойные соперники», - отметил старший инспектор-летчик отдела дальней военно-транспортной и специальной авиации Главного командования ВКС полковник Игорь Голубятников.

Международные состязания «Авиадартс-2019» пройдут с 3 по 17 августа на полигоне Дубровичи в Рязани.

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