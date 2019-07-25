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В СБУ объяснили освобождение моряков с российского танкера

Андрей Аркадьев
21:18 25.07.2019
Экипаж судна не нарушал нормы морского права и законы Украины, оснований для их задержания не было.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Служба безпеки України

Служба безопасности Украины отпустила экипаж захваченного в одесском порту Измаил российского танкера, поскольку они не нарушали украинских законов и норм морского права.

Силовики обыскали и допросили россиян, после чего пришли к выводу, что оснований для их задержания не было. Сотрудники СБУ утверждают, что они «не нарушали права и свободы российских моряков», сообщает пресс-служба ведомства.

Днем 25 июля в порту Измаил в Одесской области был задержан российский танкер Nika Spirit. В СБУ утверждают, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года. По данным ведомства, раньше он назывался Neyma.

Капитан российского судна сообщил, что экипаж освобожден, при задержании не было инцидентов, здоровью моряков ничего не угрожает. По его словам, экипаж едет на родину через Молдавию.

В ноябре 2018 года три украинских военных корабля пересекли морскую границу России в Керченском проливе. Они совершали опасные маневры и игнорировали требования российских пограничников остановиться, за что и были задержаны с применением силы. По фату незаконного пересечения госграницы возбуждено уголовное дело. На допросе нарушители признались, что совершили провокацию по указанию вышестоящего руководства.

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