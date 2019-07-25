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Моряки с задержанного российского танкера выехали из Украины

Андрей Аркадьев
20:13 25.07.2019
Моряки с задержанного в Одесской области российского судна пересекли границу Молдавии, откуда направляются на родину.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: State Border Guard Service of Uk, Global Look Press

Десять российских моряков, находившихся на танкере, задержанном 25 июля в порту Измаил в Одесской области, возвращаются на родину через Молдавию, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Десять российских граждан, находившихся в составе экипажа задержанного судна Nika Spirit, покинули территорию Украины и в скором времени вернутся в Россию», - заявила дипломат.

Россияне уже пересекли границу Молдавии, откуда вылетят домой, сообщила РИА Новости омбудсмен Татьяна Москалькова.

В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Nika Spirit в порту Измаил в Одесской области. Украинская сторона утверждает, что судно раньше называлось NEYMA и блокировало движение украинских кораблей в Керченском проливе в прошлом году.

В конце ноября 2018 года пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. При этом корабли осуществляли опасные маневры и не подчинялись законным требованиям российских пограничников. В результате два катера и буксир с их экипажами были задержаны российской стороной.

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