Моряки с задержанного российского танкера выехали из Украины

Десять российских моряков, находившихся на танкере, задержанном 25 июля в порту Измаил в Одесской области, возвращаются на родину через Молдавию, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Десять российских граждан, находившихся в составе экипажа задержанного судна Nika Spirit, покинули территорию Украины и в скором времени вернутся в Россию», - заявила дипломат.

Россияне уже пересекли границу Молдавии, откуда вылетят домой, сообщила РИА Новости омбудсмен Татьяна Москалькова.

В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Nika Spirit в порту Измаил в Одесской области. Украинская сторона утверждает, что судно раньше называлось NEYMA и блокировало движение украинских кораблей в Керченском проливе в прошлом году.

В конце ноября 2018 года пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. При этом корабли осуществляли опасные маневры и не подчинялись законным требованиям российских пограничников. В результате два катера и буксир с их экипажами были задержаны российской стороной.