Женщину зарезали на детской площадке в Подмосковье

В Раменском возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на детской площадке.

Молодая женщина была убита прямо на детской площадке в городе Раменское в Московской области в четверг, 25 июля. По данным следователей, мужчина нанес ей не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

«К настоящему времени личность нападавшего установлена, ведется его розыск», - сообщили в подмосковном управлении СК России.

По словам очевидцев, злоумышленник приехал во двор на каршеринговом автомобиле. Полицейские обнаружили машину подозреваемого в городе Ногинске.