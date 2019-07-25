Капитан задержанного Украиной танкера рассказал о самочувствии российских моряков

Илья Дробянко, капитан задержанного в Одесской области российского танкера, заявил, что со здоровьем у моряков все в порядке, они в безопасности и направляются домой. Он рассказал, что при задержании сотрудники СБУ не применяли к ним силу.

Капитан сообщил, что судьба танкера ему не известна, эту информацию знает владелец судна. Дробянко добавил, что он вместе с экипажем добрался до границы с Молдавией на автомобилях.

«Две машины держались рядом. Особых задержек не было. Остановились на заправке, заправились, проехали дальше. Простояли минут 15-20, возле первого допконтроля», - сказал он в интервью Sputnik Молдова.

Он также рассказал, что после прохождения границы моряки направятся в аэропорту Кишинева, откуда вылетят в Москву.

В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер Nika Spirit в порту Измаил в Одесской области. Ведомство заявило, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе. СБУ считает, что танкер, который сейчас называется Nika Spirit, раньше носил название Neyma.

В ноябре прошлого года трое судов Военно-морских сил Украины совершили намеренную провокацию в Керченском проливе, нарушив российскую границу. Украинские военные корабли «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» вошли в воды Керченского пролива, которые были российскими еще до воссоединения Крыма с РФ.

Суда совершали опасные маневры и игнорировали сигналы пограничников РФ. Вскоре корабли были остановлены, а моряки задержаны. На допросе нарушители признались в совершении провокации.