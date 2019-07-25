ООН отреагировала на задержание российского танкера на Украине

В ООН прокомментировали задержание российского танкера Nika Spirit, которое произошло в порту Измаил в Одесской области.

«Мы вновь заявляем о необходимости воздерживаться от всякого усиления действий и риторики и полностью уважать права и обязанности всех заинтересованных сторон», - цитирует РИА Новости заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

Украина утверждает, что танкер Nika Spirit имел другое название – NEYMA – и участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Напомним, в ноябре 2018 года пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. Корабли не подчинялись законным требованиям российских пограничников. В итоге российская сторона задержала два катера с экипажами и буксир.