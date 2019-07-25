«Стульчик в коридоре» предложили беременной вместо палаты в больнице Уфы

Беременной женщине, которая должна была лечь на сохранение, не предоставили места в палате в клинике Башкирского государственного медицинского университета Уфы. Вместо должных условий пациентке дали подписать расписку, которая предупреждает о том, что она будет лежать в коридоре. Об этом девушка рассказала на своей странице в Facebook.

«Я не попала на сохранение, потому что по направлению не было мест, меня просто попросили написать отказ, предложив вместо палаты «стульчик в коридоре». За ночь мне стало хуже и мы приехали снова», - написала Радченко.

Евгения также отметила, что медики принимать ее не спешили - просидела около часа – хотя, по словам девушки, других пациентов в учреждении не было. На оформление ее позвали только после того, как муж Радченко позвонил в приемную главврача.

© Eva Radchenko, Facebook

После звонка, Евгению практически сразу оформили, однако дали подписать документ, который предупреждает об отсутствии мест в палатах.