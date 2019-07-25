Тулун после потопа: в пострадавшем городе сносят непригодные для жилья дома

Владимир Путин поручил правительству составить до 1 августа списки пострадавших от наводнения в Иркутской области и до 10 августа провести все выплаты. Глава государства велел к середине месяца разработать и утвердить план обеспечения жильем, восстановить все школы к осени, а малому и среднему бизнесу предоставить субсидии.

Тем временем военные продолжают восстанавливать пострадавшие от паводка населенные пункты. Воду уже откачали, а те здания, что устояли - просушили. Дома, которые разбросало наводнением, разобраны. Сейчас специалисты сносят аварийные строения.

Жительница Тулуна Ирина Николаевна показывает дом, где прожила без малого тридцать лет. Через несколько часов его снесут. Подписаны последние документы, здание признано аварийным и не пригодным для жилья.

Со стороны кажется, что этот дом пострадал не очень сильно, но если зайти внутрь, видно, что жить в нем нельзя. Вода в здании поднималась очень быстро. Полы некоторое время сдерживали напор, но в итоге их просто вырвало потоком воды под давлением. Ремонтировать дом бесполезно.

Женщина складывает последние ценные вещи, пережившие стихийное бедствие и вспоминает, как начиналось наводнение. Она собирала в саду ягоды и вдруг увидела, как идет большая вода, уже затопившая дом соседей, живущих чуть ближе к реке.

Разбор завалов в Тулуне не останавливается ни на минуту. Наводнение расшвыряло постройки, как игрушки. Бани, сараи, дома, сорванные с фундаментов, бытовая техника, мебель и погибшие домашние животные - стихия оставила после себя настоящий хаос.

То, что восстановить нельзя, военнослужащие по просьбе владельцев разбирают на стройматериалы, либо сносят и вместе с мусором вывозят на свалки. Уже очистили больше 60 гектаров, осталось еще 30.

Земляки из Абакана, военнослужащие Евгений и Сергей работают в связке - один на экскаваторе, другой на бульдозере. Позади у мужчин уже несколько подобных командировок, они понимают друг друга с одного жеста. До этого специалисты восстанавливали разрушенную наводнением дамбу, теперь - сносят аварийные постройки. Работа сложная, в земле еще много воды, даже тяжелая техника вязнет.

Военные восстанавливают и капитальные постройки. Одно из таких зданий - школа№20, она расположена к реке ближе других, и пострадала значительно сильнее. Весь первый этаж, до потолка, после наводнения был под водой. Сейчас главная задача - просушить стены. Для этого в школу доставили дизельные тепловые пушки, которые могут прогревать до 760 кубических метров воздуха.

В здании необходимо заменить полы, вставить окна, купить мебель. Фактически, первый этаж предстоит построить заново. В этом году в школе планировали принять даже больше учеников, чем обычно - 750 вместо 520.

Вода понемногу отступает из Тулуна. Недавно осушили последний подтопленный дом. А сегодня власти города заявили, что воду из под крана даже можно пить. Стихийную дамбу из сотни снесенных построек разобрали сотрудники МЧС. Река Ия, лишившая крова тысячи человек, вернулась в свое русло. Постепенно тоже самое происходит и с жизнью в Тулуне.