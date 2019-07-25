Опубликовано видео нападения на Порошенко после допроса

На бывшего украинского президента Петра Порошенко совершили попытку нападения. Это произошло после его допроса в Госбюро расследований страны.

На капот экс-главы Украины прыгнул молодой человек, завязалась небольшая потасовка. В лицо нападавшим охрана Порошенко распылила слезоточивый газ. Потом в конфликт вмешались сотрудники полиции.

Экс-президент сел в машину и покинул место инцидента.

В Госбюро расследований Порошенко вызвали по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском». Во время допроса, по сообщению РИА Новости, рядом со зданием Госбюро одновременно прошли митинги сторонников и противников бывшего главы страны.

Ранее Порошенко не явился на допрос по 11 уголовным делам в Госбюро расследований Украины. Его вызывали утром 17 июля.