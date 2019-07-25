Почти миллион гектаров: площадь лесных пожаров в Сибири растет

В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 900 тысяч гектаров. Одна из самых сложных ситуаций - в Эвенкийском районе, там находятся 20 крупных очагов, большая часть которых - в тайге, в труднодоступной зоне.

Ситуацию осложняют тридцатиградусная жара, которая установилась в регионе, а также перемена направления ветра.

Пожар уже вплотную подобрался к дорогам, жители сняли полыхающий лес на видео. На кадрах видно, как машина движется в условиях нулевой видимости.

Смог от пожаров в Сибири добрался до Урала и Поволжья.