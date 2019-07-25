Почти миллион гектаров: площадь лесных пожаров в Сибири растет
На севере Красноярского края, в Эвенкийском районе находятся 20 крупных очагов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 900 тысяч гектаров. Одна из самых сложных ситуаций - в Эвенкийском районе, там находятся 20 крупных очагов, большая часть которых - в тайге, в труднодоступной зоне.
Ситуацию осложняют тридцатиградусная жара, которая установилась в регионе, а также перемена направления ветра.
Пожар уже вплотную подобрался к дорогам, жители сняли полыхающий лес на видео. На кадрах видно, как машина движется в условиях нулевой видимости.
Смог от пожаров в Сибири добрался до Урала и Поволжья.