Реки вместо дорог: ливни превратили Ростов-на-Дону в Венецию

Сильнейшие ливни обрушились на Ростов-на-Дону. Непогода превратила южную столицу России в Венецию.

Ростовчане делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями с последствиями разгула стихии. На опубликованных кадрах видно, что улицы города превратились в бурлящие реки.

Мощные потоки воды сносят все на своем пути, включая машины. Автомобилисты чувствуют себя капитанами кораблей, а пешеходы переходят улицы не только вброд, но и вплавь.