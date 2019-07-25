Реки вместо дорог: ливни превратили Ростов-на-Дону в Венецию
Ливни превратили улицы города в бурлящий поток, который сносит все на своем пути.
© Видео: privet_rostov, Instagram © Фото: privet_rostov, instagram
Сильнейшие ливни обрушились на Ростов-на-Дону. Непогода превратила южную столицу России в Венецию.
Ростовчане делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями с последствиями разгула стихии. На опубликованных кадрах видно, что улицы города превратились в бурлящие реки.
Мощные потоки воды сносят все на своем пути, включая машины. Автомобилисты чувствуют себя капитанами кораблей, а пешеходы переходят улицы не только вброд, но и вплавь.