В Сочи обрушилась часть прибрежной трассы: видео

На автодороге А-147 зафиксировано «сползание» части дорожного полотна. Об этом рассказали «Звезде» в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

«В Сочи в 17.30 по московскому времени на автомобильной дороге А-147 обрушилась часть дорожного полотна», - рассказали в МЧС.

По предварительной версии, сход селя на фоне выпадения обильных осадков привел к подрыву основания подпорной стены с последующей деформацией. Из-за этого произошли повреждение участка дороги и разрушение части правой полосы на протяженности порядка 10 метров.

Автодвижение осуществляется по одной полосе. На место происшествия направлены силы МЧС России.