Глава Туркменистана впервые появился на публике после слухов о «смерти»

В вечерних новостях одного из телеканалов Туркменистана появился сюжет с участием президента страны Гурбангулы Бердымухамедова после сообщений о том, что он якобы умер. Выпуск был размещен в Сети.

На кадрах видно, как президент Туркменистана рассматривает инфраструктурный проект застройки Ашхабада. О планах перед Гурбангулы Бердымухамедовым отчитался глава города, передает агентство «Фергана».