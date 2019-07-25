Глава Туркменистана впервые появился на публике после слухов о «смерти»
Президент страны встретился с мэром Ашхабада и изучил инфраструктурный проект застройки города.
© Видео: Watan Habarlary, YouTube © Фото: Watan Habarlary, YouTube
В вечерних новостях одного из телеканалов Туркменистана появился сюжет с участием президента страны Гурбангулы Бердымухамедова после сообщений о том, что он якобы умер. Выпуск был размещен в Сети.
На кадрах видно, как президент Туркменистана рассматривает инфраструктурный проект застройки Ашхабада. О планах перед Гурбангулы Бердымухамедовым отчитался глава города, передает агентство «Фергана».