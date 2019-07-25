Не только польза: медики рассказали о последствиях употребления аспирина

Врачи рассказали о вреде употребления аспирина. Эксперты подчеркивают, что применение аспирина в первичной профилактике недопустимо, так как риск возникновения инфаркта миокарда этот препарат снижает незначительно, а вот риск желудочно-кишечного кровотечения при этом резко возрастает.

«Аспирин остается препаратом в тех ситуациях, когда он действительно нужен пациентам с имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями», - цитирует РИА Новости кандидата медицинских наук, врача-кардиолога высшей категории Антона Родионова.

Напомним, ранее оксфордские ученые выяснили, что употребление аспирина может привести к смерти из-за возникновения внутреннего кровотечения.