В посольстве подтвердили освобождение СБУ российских моряков

Экипаж задержанного украинцами российского танкера освобожден. Об этом рассказали «Звезде» в посольстве России в Киеве.

«По нашей информации, судно, о котором идет речь направлялась в порт Измаил на плановый ремонт. Сейчас оно там же и остается. Экипаж в составе 10 человек, россияне, направляются домой», - рассказали в посольстве.

В четверг, 25 июля, СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Nika Spirit в порту Измаил в Одесской области. Украинская сторона утверждает, что судно раньше носило название NEYMA и якобы участвовало в задержании украинских военных кораблей в ноябре прошлого года.

Тогда трое судов Военно-морского Украины совершили провокацию в Керченском проливе, нарушив границу с Россией. Украинские военные корабли «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» совершали опасные маневры и игнорировали сигналы российских пограничников. В скором времени корабли были остановлены, а моряков задержали. Украинцы под арестом будут находиться до конца октября.