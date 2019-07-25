Умер народный артист России Анатолий Торопов
Актер скончался на 92-м году жизни. Он отслужил в Малом театре 67 лет.
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Народный артист России Анатолий Торопов ушел из жизни в возрасте 91 года, об этом сообщается на сайте Малого театра, в котором актер отслужил 67 лет.
Торопов играл в спектаклях «Горе от ума», «Недоросль» и «Ревизор». Кроме того, артист знаменит работами в кино. Он снимался в фильмах «Хмурый вангур» и «Приваловские миллионы».
Анатолия Торопова не стало 25 июля. Дата и место похорон артиста пока не сообщаются.