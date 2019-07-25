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Моряков захваченного СБУ российского танкера освободили

Андрей Аркадьев
17:50 25.07.2019
Экипаж задержанного на Украине российского танкера возвращается домой. Моряки едут на автобусе в Молдову, откуда полетят в Россию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СБУ

Служба безопасности Украины освободила моряков с задержанного российского танкера в порту Измаил в Одесской области.

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой рассказали «Звезде», что российский омбудсмен переговорила со своей украинской коллегой, экипаж отпущен и возвращается домой.

«Российских моряков в количестве десяти человек посадили в автобус и сейчас вывозят на территорию Молдовы. С территории республики Молдова они будут доставлены в Москву», - заявили в ведомстве.

В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер Nika Spirit в порту Измаил в Одесской области. Украинская сторона утверждает, что судно раньше называлось NEYMA и блокировало движение украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

В конце ноября 2018 года пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. При этом корабли осуществляли опасные маневры и не подчинялись законным требованиям российских пограничников. В результате два катера и буксир с их экипажами были задержаны российской стороной. 

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