Известный телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт решил развестись со своей женой Татьяной Морозовой. Иск рассмотрят в закрытом режиме.

«Иск был зарегистрирован мировым судебным участком №418 17 июля», - сообщила пресс-секретарь пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Досудебную беседу по иску назначили на 1 августа, передает РИА Новости.

Это второй брак Михаила Ширвиндта. В союзе с Татьяной Морозовой у него появилась дочь. Еще у Ширвиндта есть сын от первого брака.

Долгое время Ширвиндт вел шоу «Я и моя собака» и «Хочу знать». Сейчас он ведет YouTube-канал, посвященный кухне народов мира.