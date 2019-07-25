Михаил Ширвиндт решил развестись
Иск о расторжении брака был зарегистрирован 17 июля.
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Известный телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт решил развестись со своей женой Татьяной Морозовой. Иск рассмотрят в закрытом режиме.
«Иск был зарегистрирован мировым судебным участком №418 17 июля», - сообщила пресс-секретарь пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Досудебную беседу по иску назначили на 1 августа, передает РИА Новости.
Это второй брак Михаила Ширвиндта. В союзе с Татьяной Морозовой у него появилась дочь. Еще у Ширвиндта есть сын от первого брака.
Долгое время Ширвиндт вел шоу «Я и моя собака» и «Хочу знать». Сейчас он ведет YouTube-канал, посвященный кухне народов мира.