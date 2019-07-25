ФБР пыталось получить доступ к самописцам MH17

Сотрудники ФБР пытались получить доступ к черным ящикам самолета Boeing 777, который потерпел крушение в небе над Украиной 17 июля 2014 года. Об этом в интервью голландскому журналисту Максу ван дер Верффу заявил член Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри, который руководил операцией по изъятию бортовых самописцев спустя несколько суток после крушения самолета.

«Они обратились ко мне, чтобы я показал им черный ящик. Я сказал «нет», - рассказал Сакри.

С таким же запросом к нему обращались и сотрудники СБУ. Как заявил полковник, Киев пытался у себя оставить черные ящики.

Также он рассказал о препятствиях, которые чинило украинское руководство делегации из Малайзии. Так, Украина не предоставила Сакри и другим представителям Малайзии доступ к месту катастрофы.

«Нам не разрешили поехать туда. Тогда я взял небольшую группу, чтобы выехать из Киева и отправиться в Донецк тайно», - цитирует полковника RT.

Были озвучены и другие сведения. Так, выяснилось, что, по данным экспертов из малайзийской фирмы OG IT Forensic Services, записи якобы переговоров ополченцев, которые были ранее опубликованы СБУ, были смонтированы.

Напомним, согласно версии Совместной следственной группы, в катастрофе якобы виновна Россия. В качестве документов и доказательств приводятся снимки со спутников и данные из социальных сетей.

Россия многократно призывала ССГ к сотрудничеству и предоставляла сведения, которые касаются трагедии. Так, в Нидерланды были переданы технические данные системы «Бук», необработанные данные радиолокационного наблюдения и показатели натурного эксперимента, проведённого производителем «Буков».

В 2018 году Министерство обороны РФ рассекретило информацию о причастности ВС Украины к трагедии. Так, ССГ заявило, что самолет Boeing 777 был сбит ракетой 9М38. Российское ведомство предоставило паспорт на сопловой блок и формуляр на двигатель этой ракеты. Согласно документам, данная ракета изготовлена в 1986 году и отправилась в 223 зенитно-ракетную бригаду на Украину. После распада СССР воинская часть в полном составе вошла в состав ВСУ вместе со всеми боеприпасами. Также 223 бригада участвовала в боевых действиях против ополченцев на востоке Украины.

Российское оборонное ведомство указало и на фальсификацию роликов, которые представили ССГ в качестве доказательства наличия «Бука» на территории ДНР. Представители Минобороны опубликовали и записи переговоров украинских военных во время учений «Рубеж-2016» в Одесской области, где полковник ВСУ Руслан Гринчак пообещал «сбить еще один малайзийский Boeing». Именно Гринчак командовал 164-й радиотехнической бригадой ПВО Украины и отвечал за контроль воздушного пространства на юго-востоке государства в момент крушения лайнера.