СМИ: экипаж задержанного СБУ российского танкера отпустили

Задержанных моряков российского танкера NIKA SPIRIT отпустили. Они обязались являться на допросы.

В СБУ отметили, что моряки не имеют ограничений в передвижении и могут покинуть территорию Украины, передает «Страна.ua».

Российское судно задержали в порту Измаил 25 июля. Служба безопасности Украины идентифицировала танкер NIKA SPIRIT как корабль NEYMA, принимавший участие в событиях 2018 года. Тогда в Керченском проливе было задержано три украинских судна, нарушивших границу России.

По словам эксперта по морскому праву, задержанный танкер в феврале этого года сменил название и был продан другому владельцу. По этой причине новый экипаж и корабль не имеют никакого отношения к инциденту в Керченском проливе. Российская сторона выясняет все обстоятельства произошедшего в порту Измаил.