Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок

Пассажирский самолет Red Wings, следовавший из Симферополя в Санкт-Петербург, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Лайнер совершил вынужденную посадку по технической причине.

Самолет вылетел с неубранным шасси, поэтому командир принял решение вернуться в воздушную гавань. По данным сервиса Flightradar24, приземление прошло в штатном режиме примерно в 14.30 по московскому времени.

На борту воздушного судна находились 134 пассажира, в том числе 16 детей. Никто из экипажа и пассажиров не пострадал. Повторный вылет из Симферополя запланирован на 21:00.