Путин обсудил с Голиковой проблемы в сфере здравоохранения

Владимир Путин поручил заместителю председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяне Голиковой подготовить предложения по развитию первичного звена здравоохранения к началу следующего месяца.

Вице-премьер доложила главе государства, что инициативы по модернизации отработаны. В первую очередь они должны касаться людей: врачей, медсестер, которые работают в сельских населенных пунктах. По словам Голиковой, около двух с половиной тысяч поликлиник нуждаются в капитальном ремонте.

Президент, в свою очередь, указал на необходимость решить проблему дефицита кадров. Он констатировал, что у некоторых медицинских работников зарплаты ниже прожиточного минимума, из-за этого сотрудники увольняются.

В середине месяца Дмитрий Песков сообщил, что власти обратятся к Министерству здравоохранения РФ с просьбой активнее решать проблемы обеспечения детей необходимыми лекарствами. Вопрос касается незарегистрированных в России лекарственных препаратов.