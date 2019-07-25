В Совфеде готовы поддержать идею бессрочного маткапитала

Сенаторы поддержат предложение сделать программу маткапитала бессрочной, если правительство России выступит с данной инициативой. Об этом заявил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Если будет такое предложение оформлено правительством - сделать программу по материнскому капиталу бессрочной, конечно поддержим», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Рязанский отметил, что по этому решению требуется серьезное финансово-экономическое обоснование.

Накануне первый заместитель главы Министерства труда Алексей Вовченко заявил, что ведомство выступило с призывом сделать программу материнского капитала бессрочной.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, рассчитывает на продление программы по предоставлению маткапитала как минимум до 2025 года.

Напомним, программа выплат за второго и последующего ребенка рассчитана до 2021 года, 78% жителей России поддерживают ее продление.