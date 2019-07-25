Москалькова попросила Денисову выяснить обстоятельства задержания судна РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела телефонные переговоры с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.

Российский омбудсмен попросила своего украинского коллегу выяснить обстоятельства задержания российского танкера в порту Измаил Одесской области.

Помимо этого, Москалькову интересует оказание задержанным морякам консульской поддержки, соблюдение их прав, обеспечивание едой и водой, а также оказание им в случае надобности медицинской помощи, сообщается на сайте ведомства.

В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер Nika Spirit в порту Измаил в Одесской области. Украинская сторона утверждает, что судно раньше называлось NEYMA и якобы принимало участие в задержании украинских военных кораблей ноябре 2018 года.

Тогда трое судов Военно-морского флота Украины совершили намеренную провокацию в Керченском проливе, нарушив российскую границу. Украинские военные корабли «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» вошли в воды Керченского пролива, которые были российскими еще до воссоединения Крыма с Россией.

Суда совершали опасные маневры и игнорировали сигналы пограничников РФ. Вскоре корабли были остановлены, а моряки задержаны. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Украинцы будут находиться под арестом до конца октября.