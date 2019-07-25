Не менее семи россиян задержано СБУ в порту Измаил

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал на своей странице в Facebook пост о задержании российского танкера. К материалу были приложены фотографии, в том числе изображения семи мореходных книжек.

© Анатолій Матіос, Facebook

Российский танкер был задержан 25 июля в порту Измаил. Судно носит название NIKA SPIRIT. СБУ идентифицировала его как NEYMA, который, по версии украинской стороны, принимал участие в инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Тогда три корабля Украины нарушили границы РФ. 24 члена экипажей были задержаны.

На российском танкере сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски. Были изъяты документы, экипаж допрошен.

В Совфеде назвали действия Украины незаконными и безосновательными. В МИД РФ добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства задержания российского судна.