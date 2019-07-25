Погода буйствует: в Амурской области эвакуируют людей

В Амурской области из-за наводнения эвакуируют людей. Жителей села Норска пришлось вывозить на вертолете, Ми-8 сделал несколько рейсов.

В безопасное место доставили 53 детей, а также более 60 взрослых. Вода прибывает быстро и уже превысила опасную отметку почти на метр.

Некоторые постройки затопило по крышу. Людей размещают во временных пунктах, которые организовали в больницах, школах и спортивных комплексах.

Отметим, что 25 июля на всей территории региона ввели режим ЧС из-за резкого подъема уровня воды в реках, сообщает «Интерфакс - Дальний Восток». Спровоцировали его проливные дожди.