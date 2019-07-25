«Последствия не заставят себя ждать»: Захарова о задержании СБУ российского танкера

МИД России пригрозил Украине серьезными последствиями в случае захвата моряков российского танкера в заложники. В эти минуты дипломаты выясняют обстоятельства задержания судна в порту Измаила.

«Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», - приводит слова официального представителя МИД России Марии Захаровой ТАСС.

На борту танкера находятся минимум семь россиян, фото с их мореходными книжками выложил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. При этом судовладелец уже заявил, что экипаж в безопасности и отправляется домой.

Российский танкер был задержан в порту Измаил 25 июля. На корабле прошли обыски, были изъяты документы, экипаж допросили. Украина утверждает, что судно участвовало в задержании украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года. В Совфеде действия украинской стороны назвали незаконными.