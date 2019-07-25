Шойгу проверил ход строительства Пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге

Министру доложили, что обустройство инфраструктуры пансиона практически завершено, и в сентябре текущего года 240 воспитанниц первого набора, приехавших со всех уголков страны, приступят здесь к занятиям.

«Воспитанницами пансиона являются дети военнослужащих, проходящих военную службу в отдаленных гарнизонах, из неполных и многодетных семей, дочери погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных государственными наградами за выполнение воинского долга» - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В 2008 году был осуществлен первый набор в 7, 8 и 9 классы, а с 2009 года проводится набор с 5 класса. Сегодня в пансионе обучаются более 740 воспитанниц, обучение ведется с 5 по 11 класс. В 2011 году состоялся первый выпуск в количестве 55 воспитанниц.

Ранее Шойгу проверил готовность личного состава и кораблей к Главному военно-морскому параду (ГВМП), который пройдет 28 июля – в День Военно-морского флота России. В четверг в Санкт-Петербурге состоялась генеральная репетиция ГВМП.