Под Архангельском обнаружили 2000-летние останки воина со следами операции на мозге

На раскопках в Архангельской области были обнаружены останки умершего две тысячи лет назад воина, который, предположительно, умер от «неудавшейся операции на мозге».

По словам специалистов, у сарматского воина был короткий меч без рукоятки в ножнах из оранжевой кожи, а также колчан с набором наконечников. На голове воина был замечен след от глубокого ранения, который эксперты объяснили «спасительной операцией».

«На краях отверстия нет следов отрастания костной ткани, что означает, что мужчина, скорее всего, умер во время операции», - сказал археолог Дамир Соловьев.

© astrakhan_archaeology, Instagram

Цель операции, возможно, заключалась в том, чтобы облегчить сильные головные боли, вылечить гематому, перенести травму черепа или попытаться преодолеть эпилепсию.

© astrakhan_archaeology, Instagram

Недалеко от воина был захоронен ребенок с драгоценностями, пишет Daily Mail. Археологи отметили, что малыш оказался из богатой семьи, поскольку в загробную жизнь его отправили в больших золотых серьгах, браслете из полудрагоценных камней и ожерельях из коралла, аметиста и сердолика.

Также рядом с ним нашли и драгоценные камни, на которых были изображены сцены из мифов Древней Греции, а сама могила была усыпала бисером. По предварительным данным, ребенку было около двух лет. Причину смерти выяснить не удалось.

Раскопки затеяли после того, как житель села Никольское Енотаевского района Рустам Мудаев возле дома нашел бронзовый котел, который передал в музей. Исследователи установили, что в яме находится древнее захоронение. Предположительно, царский курган в Никольском создан в третьем тысячелетии до нашей эры.