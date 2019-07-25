В Совфеде назвали «морским пиратством» задержание СБУ российского танкера

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что задержание танкера является незаконным.

«То, что происходит сейчас, - это морское пиратство, которое вполне спокойно может рассмотреть морской трибунал ООН. Захвачено российское судно, не имея на это никаких оснований», - рассказал он «Звезде».

В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер в порту Измаил в Одесской области. Украинская сторона утверждает, что судно принимало участие в задержании украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Сенатор заметил, что сравнивать ситуацию в Одесской области и провокацию в Керченском проливе не корректно, поскольку во втором случае произошло «банальное нарушение государственных границ России, причем границ по старым картам, когда Крым еще не вошел в состав России».

Напомним, в ноябре 2018 года киевские власти устроили провокацию с участием трех судов Военно-морского флота Украины. Украинские военные корабли «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» вошли в воды Керченского пролива, которые были российскими еще до воссоединения Крыма с Россией.

Экипажи катеров игнорировали требования российских пограничников остановиться и опасно маневрировали в море. Вскоре нарушителей задержали. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ.