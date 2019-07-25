Европа «плавится» от жары: погода ставит новые рекорды

В странах Европы погода устанавливает новые температурные рекорды. Новый температурный рекорд зафиксировали в Бельгии. Там воздух раскалился до +40,2 градуса по Цельсию. Об этом рассказал представитель метеорологического института KMI/IRM Давид Дехенау на странице в Twitter.

© DDehenauw, Twitter

Во Франции синоптики прогнозируют до 42 градусов по Цельсию, пишет «Интерфакс». Эксперты не исключают возможности обрушения Собора Парижской Богоматери из-за жары.

© Julia Naue, dpa, Globallookpress

Кроме того, жара прогнозируется в ряде городов Германии, Нидерландов, Люксембурга и Швейцарии. Там столбики термометров также могут преодолеть отметку в +40 градусов по Цельсию.