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В Подмосковье мотоциклистов будут штрафовать камеры

Андрей Аркадьев
15:52 25.07.2019
В настоящее время камеры видеофиксации направлены против движения транспорта, поэтому могут видеть только расположенный впереди номер.
В Подмосковье мотоциклистов будут штрафовать камеры
© Фото: Anton Belitsky, Russian Look, Globallookpress

На подмосковных дорогах за соблюдением ПДД мотоциклистами будут следить камеры. Комплексы развернут по направлению движения, чтобы они имели возможность распознавать мотоциклетные номера.

Номера на мотоциклах размещены сзади, поэтому фиксируются камерами, развернутыми в обратную сторону, а все остальные комплексы фиксируют госномер, расположенный только спереди транспортного средства.

Камеры будут фиксировать нарушение скорости, проезд на красный свет, движение по выделенной полосе для общественного транспорта и движение по обочине.

Статистика утверждает, что с апреля по июнь 2019 года произошло 89 ДТП с участием мотоциклов, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на подмосковный Минтранс.

Жертвами дорожных аварий стали 13 байкеров, еще 84 человека пострадали. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число подобных ДТП выросло на 14%, но смертность на дорогах снизилась на 19%.

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