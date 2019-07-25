В офисе Зеленского объяснили решение уволить Кличко

Заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка призвал не искать в решении об увольнении Виталия Кличко с поста мэра Киева какой-то политической подоплеки. По его словам, оно объясняется тем, что в украинском законодательстве есть норма, по которой глава местной государственной администрации назначается на срок полномочий президента Украины.

«Какая может быть политика в том, что избран новый президент и срок полномочий главы местной администрации закончился?» - приводятся слова Рябошапки на сайте президента Украины.

Он также выразил надежду, что вопрос увольнения Кличко будет рассмотрен на ближайшем заседании кабмина Украины.

24 июля глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан направил в кабинет министров страны просьбу уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Экс-боксер занимал этот пост с июня 2014 года. По данным СМИ, его место может занять гендиректор канала «1+1» Александр Ткаченко.