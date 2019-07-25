В МИД РФ отреагировали на задержание СБУ российского танкера

Для принятия адекватных мер российская сторона выясняет все обстоятельства задержания украинской Службой безопасности танкера NEYMA. Об этом сообщили в МИД.

«Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Российский танкер был задержан в порту Измаил 25 июля. На корабле прошли обыски, были изъяты документы, экипаж допросили. Украинская сторона утверждает, что судно принимало участие в задержании украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Сейчас готовят ходатайство об аресте танкера. В Совфеде действия украинской стороны назвали незаконными.

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре 2018 года. Три украинских корабля нарушили границу России в Черном море, опасно маневрировали и не отвечали на требования пограничников РФ. Экипажи кораблей были задержаны.