«Третье дело ЮКОСа»: новые подробности расследования

Против бывших акционеров компании «ЮКОС», в том числе и Михаила Ходорковского, возбудили еще одно уголовное дело. В нем говорится о хищении и продаже нефти. Его расследованием занимается главное следственное управление Следственного комитета России, а основой дела послужили материалы, которые удалось получить прокуратуре.

Третье дело ЮКОСа объединили с ранее возбужденными против Михаила Ходорковского делами, связанными с легализацией похищенных у государства денег в период с 1995 по 2003 годы. Речь идет о сумме более чем в шесть миллиардов долларов.

«В девяностые Ходорковский совместно с группой лиц обманул государство на аукционе, присвоил себе контрольный пакет компании ЮКОС, то есть более 57% акций», - приводит слова официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного РБК.

Напомним, что в рамках первого дела ЮКОСа задержали Михаила Ходорковского и бывшего главу совета директоров «Менатепа» Платона Лебедева. Дело завели по факту хищения акций компании «Апатит», а также уклонения от уплаты налогов.

Через два года Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения о хищении акций Восточной нефтяной компании и нефти «Самаранефтегаза», «Томскнефти» и «Юганскнефтегаза».