Украина хочет закупать катарский газ

Украина ведет переговоры о поставках катарского газа через Трансбалканский газопровод. Об этом заявил на своей странице в Facebook глава государственного оператора газотранспортной системы Сергей Макогон.

«Работаем над тем, чтобы уже с января можно было поставлять газ на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», - сообщил он.

Макогон добавил, что южноевропейские государства активно диверсифицируют поставки, а каспийский газ создает «хорошую конкуренцию» российскому.

Он также рассказал, что на днях катарский газ впервые доставили на LNG-терминал в Грецию на судне класса Q-Flex, который способен перевозить свыше 210 тысяч кубов сжиженного газа.